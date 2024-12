Progetto “Upgrade”: nuove opportunità per giovani e stranieri con l’iniziativa “Verso il Lavoro”

Due iniziative di grande rilevanza sociale prendono vita nell’ambito del progetto “Upgrade” del Centro di Aggregazione Giovanile di Sezze, promosse dall’associazione Sweet&Sour APS e dalla cooperativa sociale Arteinsieme. L’obiettivo è sostenere giovani e cittadini stranieri, favorendo inclusione e crescita comunitaria.

Sweet&Sour APS avvia un laboratorio di bartending rivolto ai giovani under 35, articolato in 120 ore complessive. Il corso, ospitato presso il Centro Sociale “Calabresi”, unisce teoria e pratica grazie al metodo “learning by doing”. I partecipanti apprenderanno tecniche internazionali di bartending e normative legate al consumo di alcolici, con incontri settimanali e valutazioni periodiche. L’iscrizione è aperta a 20 partecipanti tramite il sito del Comune di Sezze.

Parallelamente, Arteinsieme inaugura uno Sportello Legale e di Mediazione per cittadini stranieri, attivo dall’8 gennaio al 14 luglio 2025 presso il Centro “Calabresi”. Questo servizio mira a supportare i giovani stranieri tra i 20 e i 35 anni, offrendo assistenza legale e mediazione per favorire l’integrazione e risolvere problematiche legate al soggiorno.