Promo Sport Latina, in arrivo il meeting di calcio integrato

In arrivo sabato 27 maggio il meeting di calcio integrato “All Together Now”, patrocinato da Comune di Latina, Provincia di Latina, Regione Lazio, Opes e promosso da Città Sport e Cultura.

Il progetto di ALL TOGHETER NOW ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità intellettive attraverso lo sport in questo caso specifico attraverso il gioco del calcio. Partendo da un clima di divertimento si favorisce lo sviluppo di capacità comunicative e relazionali, abilità cognitive e motorie, autonomia, iniziativa personale, autostima e fiducia in se stessi.

“Finalmente Latina riparte con le manifestazioni dopo un periodo di stallo – commenta Alfredo Minutillo presidente della Promo Sport Latina – ci auguriamo che questo possa essere il primo di una serie di eventi sul territorio confidando nella sinergia con le associazioni. Ringraziamo la Samagor per l’ospitalità e Opes Latina e Città Sport e Cultura per il supporto organizzativo”.

L’evento si svolgerà presso il Centro Sportivo Samagor (Latina) – Via GB Grassi, 36 a partire dalle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti. Dalle 9.30 fino alle 11, percorsi psicomotori di calcio e a seguire la partita giocata insieme. Al termine si terranno le premiazioni finali di tutti i partecipanti.

Saranno presenti e parte integrante delle attività di gioco, le associazioni Osa – Operatori Sanitari Associati, Aipd – Associazione Italiana Persone Down sezione di Latina, Fairplay Shool, Polisportiva Nuova Era, Valentina Poeta Onlus e la Samagor che partecipa all’organizzazione dell’evento.

Praticare attività sportiva in un contesto integrato offre l’opportunità di sperimentare movimenti e sensazioni che frequentemente sono impossibilitati a causa di barriere fisiche, ambientali e sociali, svolgendo un ruolo fondamentale nel valorizzare la persona con disabilità. Lo sport insieme può costituire un motivo di emancipazione e crescita, poiché il confronto e la socializzazione con gli altri, la percezione immediata della propria efficienza e l’affinamento delle capacità motorie possono dar vita a un ambiente ricco di stimolazioni positive, favorendo il raggiungimento dell’autonomia personale.