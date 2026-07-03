Promozione in Primavera 2, il Comune premia i giovani del Latina Calcio

Emozioni nell’aula consiliare del Comune di Latina, dove l’Amministrazione ha accolto e premiato i giovani atleti, lo staff tecnico e la dirigenza della squadra giovanile di calcio, freschi conquistatori del titolo di Campioni di Primavera 3 e della storica promozione nel campionato di Primavera 2. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e della consigliera comunale Simona Mulè, che hanno consegnato alla squadra una targa celebrativa a nome di tutta la cittadinanza. Nel testo della targa sono stati impressi quattro concetti chiave: talento, impegno, sacrificio e i valori dello sport.

“È con un sentimento di profondo orgoglio – ha detto il sindaco Celentano, rivolgendosi ai giovani calciatori – che oggi vi accogliamo nella casa del Comune di Latina. Quando una squadra della nostra città raggiunge un traguardo così prestigioso significa che la vittoria è di tutta la comunità. Ragazzi, avete scritto una pagina memorabile per i colori nerazzurri. Al di là dei numeri e dei risultati sul campo, quello che emerge chiaramente è lo spirito che vi ha uniti. Avete dimostrato che i grandi sogni si realizzano solo attraverso l’impegno quotidiano, rispettando le regole, i compagni e gli avversari. Siete il volto migliore della nostra gioventù e un esempio per i vostri coetanei. Custodite questa targa come il simbolo dell’abbraccio di un’intera città. Vi auguriamo che questo sia lo slancio verso traguardi ancora più ambiziosi: Latina sarà sempre fiera di voi”.

La prima cittadina ha inoltre rivolto un plauso speciale al mister Igor Spiridigliozzi, per il grandioso lavoro svolto negli ultimi tre anni, e ha ringraziato i responsabili Mauro Fattori e Marco Iannarilli, tutto lo staff e le famiglie dei calciatori, fondamentali nel sostenere un percorso di crescita che è prima di tutto umano e poi sportivo. “Questa straordinaria cavalcata, culminata con la doppia sfida contro il Catania e la finale nazionale contro la Pro Patria, fotografa perfettamente il valore del nostro settore giovanile – ha dichiarato l’assessore Chiarato – Lo sport a Latina dimostra ancora una volta di essere un formidabile veicolo di crescita e di aggregazione. Come Amministrazione siamo fieri di questi ragazzi che, con il sudore e la determinazione, hanno portato in alto il nome della nostra città. Il nostro impegno a sostegno dello sport e delle strutture del territorio continua, affinché realtà virtuose come questa possano continuare a lavorare al meglio e a formare i campioni, dentro e fuori dal campo, del domani”.