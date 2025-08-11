Pronti quasi 4 mln, l’ampliamento della Casa della Salute di Aprilia sarà terminato

In un momento di grande attenzione per la sanità locale, il pontino Enrico Tiero, componente della commissione Sanità e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, ha voluto rassicurare i cittadini di Aprilia sul futuro della Casa della Salute. Con entusiasmo, Tiero ha confermato che l’ampliamento della struttura sarà portato a termine, grazie a un forte lavoro di squadra e a una sinergia positiva tra Regione, Asl di Latina e Tribunale dei diritti del malato. “Intendo rassicurare cittadini e utenti di Aprilia sul fatto che l’ampliamento della Casa della Salute sarà realizzato,” ha dichiarato Tiero, sottolineando come le disposizioni del presidente della Regione Rocca abbiano dato un impulso decisivo alla vicenda.

Il presidente ha spiegato che, su suo sollecito, la Direzione regionale Salute ha autorizzato la spesa di circa 3.975.000 euro per la realizzazione della terza ala della struttura, un importo superiore di 1.325.000 euro rispetto allo stanziamento iniziale. “Con i fondi destinati dalla giunta Zingaretti, questa operazione non sarebbe stata possibile, in quanto insufficienti,” ha commentato Tiero, evidenziando l’importanza di questa integrazione di risorse. Lo stesso ha poi voluto ringraziare pubblicamente il presidente Rocca, il direttore Urbani e la direttrice generale dell’Asl Sabrina Cenciarelli per il loro impegno nel favorire la conclusione positiva di questa importante iniziativa. “Apprezzo molto l’impegno del presidente Rocca, che non lascia mai indietro nessuno, e del lavoro di squadra che stiamo portando avanti,” ha aggiunto.

Infine, Tiero ha rivolto un pensiero anche al presidente del Tribunale dei diritti del malato, Claudio Frollano, riconoscendo il valore del suo lavoro e quello dei volontari che, con il loro stimolo, contribuiscono a migliorare l’offerta sanitaria ad Aprilia. “Sono certo che, grazie alla collaborazione tra Regione, Asl e associazioni, riusciremo a offrire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini” ha concluso.