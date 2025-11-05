Prosegue il piano di potenziamento della Finanza

Prosegue il piano di potenziamento della Guardia di Finanza a Latina. Negli ultimi mesi, il Comando Provinciale ha ricevuto 24 nuovi militari, destinati ai reparti territoriali e operativi del territorio pontino. L’arrivo delle nuove unità rientra nelle manovre ordinarie di impiego e segue la conclusione dei percorsi formativi istituzionali.

In particolare, nell’ambito della strategia di potenziamento dei reparti della provincia di Latina, il Comando Regionale Lazio ha assegnato 12 nuovi ispettori, 3 sovrintendenti, 3 graduati e 6 neofinanzieri. Undici dei nuovi ispettori hanno terminato il corso triennale presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, un percorso che combina addestramento militare e di polizia con formazione universitaria, culminando nel conseguimento della laurea in Operatore giuridico d’impresa. Un altro ispettore proviene invece dalla Scuola Alpina di Predazzo, dove ha svolto un anno di attività come istruttore.

Tra le nuove risorse figurano anche due militari specializzati A.T.P.I. (Antiterrorismo e Pronto Impiego), assegnati al Gruppo di Formia, reparto che dispone di una sezione operativa composta interamente da “baschi verdi”, con competenza su tutto il territorio provinciale.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina, struttura a vocazione investigativa, ha inoltre accolto tre neoispettori con specifiche competenze operative, destinati alle attività di contrasto alle frodi e ai reati economico-finanziari. Altri militari sono stati distribuiti nei presidi di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Terracina, Fondi e Formia, per garantire un presidio più capillare e una maggiore efficacia nell’azione di controllo.

Nel corso dell’incontro di benvenuto, il Comandante Provinciale, colonnello Giovanni Marchetti, ha accolto i nuovi arrivati alla presenza dei comandanti dei vari reparti. Rivolgendosi ai militari, li ha invitati a operare con impegno, entusiasmo e professionalità in contesti spesso complessi e sensibili.

Le nuove assegnazioni rientrano nel più ampio piano strategico di rafforzamento degli organici, deciso in relazione alla crescita del tessuto economico provinciale e ai crescenti rischi di illeciti economico-finanziari. Un segnale concreto dell’attenzione del Corpo verso la sicurezza economica e la tutela della legalità nella provincia pontina.