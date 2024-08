Prosegue la preparazione del Cisterna Volley, i prossimi impegni

Il Cisterna Volley aumenta i giri del motore in vista dell’esordio in campionato contro i Campioni d’Europa di Trento a fine settembre. Dopo il doppio impegno casalingo contro l’Italia Under20 di coach Zanin, per il Cisterna Volley si prospettano altre otto partite in questo precampionato. Si comincia venerdì 30 al PalaBarton di Perugia contro i Campioni d’Italia di coach Lorenzetti, mentre l’ultimo impegno, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, sarà giovedì 19 settembre contro Grottazzolina.

Proprio l’ultima amichevole del precampionato riporterà una partita tra due squadre di Superlega in Abruzzo, in un territorio da sempre appassionato del grande volley, pur senza avere in queste stagioni una squadra rappresentante nella massima serie. “L’idea di organizzare qui questa partita è arrivata da Candido Grande – spiega il Presidente FIPAV del comitato regionale Abruzzo, Fabio Di Camillo – Noi l’abbiamo colta al volo per poter portare la pallavolo di Superlega a Roseto, dove abbiamo trovato la disponibilità del comune a darci l’impianto. Il pubblico avrà la possibilità di vedere all’opera dei giocatori che hanno fatto da ambedue le parti le Olimpiadi, di cui Faure, che ha vinto l’oro con la Francia. C’è tanta soddisfazione per uno spettacolo, quello offerto dal massimo campionato italiano, che nella nostra regione manca da qualche anno”.

Nello specifico il Cisterna Volley parteciperà a due tornei. Il primo, “Spirito di Squadra”, è l’evento benefico in ricordo dell’amico pallavolista Francesco Rampini, prematuramente

scomparso in un incidente stradale nel lontano 2012. Da quel momento in poi, le cinque associazioni di cui faceva parte, Leukos – Famiglia dei Santantoniari – Pallavolo Gubbio – Circolo ’99 – Baracca Party, si sono unite dando vita ad un quadrangolare di pallavolo giunto alla sua undicesima edizione consecutiva.

Il collettivo pontino sarà successivamente impegnato nella due giorni calabrese di Corigliano-Rossano, al Trofeo Codex e del Castello. Il programma dell’evento giunto alla sua terza edizione, prevede due semifinali, una finale per il 3° e 4° posto e la finalissima per la prima posizione.

Questo, nel dettaglio, il programma delle amichevoli pre-campionato 2024/25 del Cisterna Volley:

Venerdì 30 agosto, PalaBarton Perugia ore 18:30

Allenamento congiunto,Sir Susa Vim Perugia – Cisterna Volley

Sabato 07 e Domenica 08 Settembre, Palestra Polivalente di Gubbio

Quadrangolare “Spirito di Squadra” XI° Edizione: Cisterna Volley – Gioiella Prisma Taranto – Sonepar Padova – Voleibol Guaguas Las Palmas Volley (Spagna)

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre, Palasport di Contrada Brillia, Corigliano

Quadrangolare “Trofeo del Codex e del Castello” III° Edizione: Cisterna Volley – Saturnia Volley Aci Castello Catania – Gioiella Prisma Taranto – ACH Volley Ljubljana (Slovenia)

Mercoledì Giovedì 19 Settembre ( orario da definire), PalaMaggetti Roseto degli Abruzzi

Amichevole, Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley

Il calendario potrebbe subire ulteriori integrazioni e/o variazioni, anche di orario nei prossimi giorni.