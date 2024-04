Prossedi, aggredisce la compagna nel negozio: 58enne ai domiciliari

Un 58enne è stato arrestato a Prossedi dai carabinieri della locale Stazione per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, mentre era all’interno del negozio della compagna, ha cominciato a dare in escandescenza danneggiando gli interni del locale e, successivamente, aggredendo, strattonando e spingendo la 55enne di origini ciociare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri che, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Maenza, hanno tratto in arresto e condotto presso l’abitazione del fratello il 58enne.