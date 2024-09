Prossedi, manca un mese al Trail dei Castagni

Il Trail dei Castagni Secolari in programma il 27 ottobre a Prossedi, è un evento di trail running molto atteso, che fa parte di un circuito di sette tappe organizzate nei comuni delle province di Roma, Frosinone e Latina. Questa sar

à la terza edizione a Prossedi, ormai una tradizione consolidata nel panorama sportivo locale. La gara, con partenza prevista alle ore 10, non solo coinvolge il paese di Prossedi, ma attira anche numerosi atleti da tutto il Lazio, rendendosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa in natura. Il percorso, affascinante e immerso nella natura, si snoda tra i castagni secolari che caratterizzano il territorio, offrendo una sfida suggestiva e impegnativa per i partecipanti.

Riccardo Reatini, atleta e referente della manifestazione spiega:”Per i partecipanti ci sarà la possibilità di scegliere tra la gara competitiva e quella non competitiva, inoltre prima della partenza ci sarà il trekking con guida ufficiale. Il Trail dei Castagni Secolari di Prossedi ha un’altimetria complessiva di 540 metri e la premiazione è riservata ai primi tre assoluti al traguardo delle categorie femminili e maschili, con l’aggiunta 25 premi a sorteggio. Sono previsti il pasta e birra party. Tra i partecipanti ci sarà anche il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero che gareggerà con il pettorale numero 1. Nell’ambito di queste sette gare, ce ne sarà una dedicata alla frazione di Pisterzo, un altro bellissimo luogo che racconta una storia importante del nostro territorio”.

Per la gara competitiva, il costo per la singola tappa è di 18 euro, mentre chi desidera partecipare a tutte le sette tappe del circuito può iscriversi pagando 100 euro. Per chi preferisce le gare non competitive, la quota per il singolo evento è di 10 euro, mentre l’intero circuito costa 70 euro.

Dopo la tappa di Prossedi, il calendario del circuito prevede le seguenti gare:

-17 novembre a Pastena (Frosinone),

-15 dicembre con il Trail Semprevisa a Carpineto (Roma),

-5 gennaio a Villa Santo Stefano,

-9 febbraio con il Trail Monte Alto a Pisterzo,

-9 marzo con il Trail sul sentiero di Dante a Patrica,

-13 aprile a Giuliano di Roma.

Un’opportunità imperdibile per chi ama il trail running e vuole esplorare diversi scenari naturali del Lazio.