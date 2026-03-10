Prossedi protagonista delle Giornate FAI: il borgo apre i suoi vicoli

Il fascino senza tempo di Prossedi si appresta a conquistare il grande pubblico. Il borgo lepino, situato strategicamente tra le province di Latina e Frosinone, è stato ufficialmente inserito tra le tappe delle Giornate FAI di primavera, il più importante evento nazionale dedicato alla riscoperta del patrimonio culturale e paesaggistico, previsto per il 21 e 22 marzo.

La scelta della delegazione FAI di Latina premia la bellezza di un centro storico che conserva intatta la sua identità, rendendolo parte di un circuito che quest’anno coinvolgerà circa 400 città italiane e oltre 780 siti spesso inaccessibili.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal Comune, che vede nell’iniziativa una vetrina d’eccezione per il turismo locale. Il sindaco Angelo Pincivero e l’assessore Danilo Torella hanno commentato:

«Siamo molto felici per questo appuntamento perché il nostro territorio è ricco di storia e di angoli da scoprire. Sarà un piacere accogliere visitatori e appassionati nei nostri famosi Vicoli, che rappresentano un unicum e sono una delle caratteristiche più suggestive del nostro centro storico».

Per conoscere i dettagli dei percorsi, degli orari e dei luoghi specifici che saranno aperti alle visite, l’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 11:30.

Presso l’ex chiesa della Strammetta si terrà infatti la conferenza stampa di presentazione, durante la quale verranno svelate tutte le iniziative collaterali che animeranno il borgo durante il fine settimana del FAI. Sarà l’occasione per scoprire come Prossedi si sta preparando a mostrare al mondo i suoi tesori nascosti, tra arte, natura e architettura.