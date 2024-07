Un uomo è stato denunciato dai carabinieri per aver incendiato una zona di 500 mq a Prossedi nel tentativo di distruggere con una fiamma un nido di vespe che si era annidato sul magazzino in un terreno di sua proprietà. I Carabinieri della locale Stazione, a compimento di specifiche attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà, l’uomo di 88 anni, residente a Roma.

Le fiamme sono state subito domate dal personale della protezione civile di Prossedi, intervenute prontamente sul posto.