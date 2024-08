Prossedi, torna l’appuntamento con i Vicoli di Notte

Sabato 17 agosto torna a Prossedi l’appuntamento con i Vicoli di Notte. Musica, spettacoli, cultura, gastronomia e tanto divertimento tra gli storici Vicoli di Prossedi, il paesino in provincia di Latina sospeso a metà tra il territorio pontino e la Ciociaria: la notte bianca di Prossedi inizia alle ore 18:00 con la cerimonia di apertura e prosegue fino all’alba. Questo evento, fin dalle sue prime edizioni, ha sempre richiamato migliaia di turisti che arrivano dalla provincia di Latina, dalla Ciociaria e dall’area romana per partecipare ai Vicoli di Notte di Prossedi beneficiando anche della temperatura gradevole anche in piena estate. Il successo di questo appuntamento lo ha portato più volte a centrare numeri di presenze molto importanti in una realtà, quella prossedana, sempre molto apprezzata per la sua accoglienza e disponibilità.

«Sono tanti gli eventi che stiamo proponendo a Prossedi e questo è il risultato del grande lavoro che stiamo facendo per continuare a valorizzare il nostro territorio – spiega Angelo Pincivero, sindaco di Prossedi – Vicoli di Notte del 17 agosto sarà un momento molto importante per tutti noi, per la nostra comunità e per tutte le migliaia di visitatori che ogni anno raggiungono Prossedi per celebrare insieme a noi questo rito collettivo estivo. Ci fa piacere che il paese verrà nuovamente riempito di turisti con un

effetto positivo su tutto il centro storico, comprese le attività commerciali e questo darà un grande ritorno anche a lungo termine perché per noi è un importantissimo momento di promozione turistica. In occasione delle precedenti edizioni ci sono arrivate moltissime testimonianze positive, tanti apprezzamenti e complimenti e questo ci serve da sprone per continuare a fare sempre meglio».

Musica e gastronomia si alterneranno e ci sarà anche tanta cultura a Prossedi, per un evento che nel corso degli anni è stato sempre costantemente migliorato e che non s’è mai interrotto (tranne che per il periodo del Covid) fin dalla sua ideazione nel 2014.

«Il 17 agosto ci saranno alcune piccole migliorie rispetto alle passate edizioni con lo spettacolo finale che è in programma in piazza con il concerto evento dei Brigallè, che suoneranno proprio davanti l’iconico Arco alle spalle, in un momento di vera condivisione con tutta la nostra comunità – aggiunge Danilo Torella, vice sindaco del Comune di Prossedi – Ci saranno moltissime band sparse per il paese, ad esempio suoneranno i Club Mario, la cover di Ligabue, ma anche il gruppo cover di Cesare Cremonini e Santa Cecilia, tanto per citarne qualcuno, poi ci sarà anche grande spazio alla cultura e al turismo religioso».

Per tutti i partecipanti sarà, come al solito, disponibile il grande parcheggio del campo sportivo con il servizio di navette gratuito garantito dal Comune di Prossedi.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Sono tanti gli appuntamenti in programma a Prossedi con un lungo calendario iniziato a fine luglio e che si concluderà i primo settembre con la chiusura della Vecchia Fiera.

Questa sera (lunedì 5 agosto) alle 20:30 è in programma Prossedi Gastronomica in piazza Umberto I°, venerdì 9 agosto alle ore 21:00 in piazza XI Febbraio ci sarà il concerto della Banda Musicale G. Leoni, mentre sabato 10 agosto la passeggiata sotto le stelle con appuntamento alle 18:30 in piazza Umberto I°. Dal 12 al 15 agosto, in piazza Umberto I°, poi lunedì’ 12 agosto, in piazza Umberto I° è prevista la tribute band di Rino Gaetano, poi martedì 13 agosto (21:30) sempre in piazza, Luigi Solli live show, il 14 agosto la Festa di Maria Assunta in Cielo e giovedì 15 agosto i Dissonanti, suoni, danze e canti popolari a partire dalle ore 21:30.