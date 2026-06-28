Protezione Civile, Di Cocco replica: “La sicurezza del territorio è garantita”

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Redazione LatinaCorriere.it
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Gianluca Di Cocco

L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, interviene nel dibattito nato dopo le recenti polemiche sul futuro della Protezione Civile comunale, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione e sottolineando come la sicurezza del territorio continui a essere garantita attraverso un sistema integrato che coinvolge Comune, uffici competenti, associazioni e gruppi convenzionati.

“La sicurezza del territorio non è mai stata abbandonata”, afferma Di Cocco, spiegando che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di “ottimizzare le risorse disponibili, valorizzando uomini, mezzi e competenze dove possono garantire il massimo risultato operativo”.

In quest’ottica, il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato orientato verso un settore ritenuto strategico per la città: la sicurezza in mare. Una scelta che, secondo l’assessore, avrebbe già prodotto risultati concreti grazie all’attività svolta dal gruppo nautico insieme alla Polizia Locale nelle operazioni di vigilanza e pattugliamento del litorale.

Di Cocco interviene anche sulle dimissioni del coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che definisce una decisione personale maturata a seguito di una diversa visione sulle modalità operative e programmatiche da adottare. “Il sistema continua a funzionare, ogni gruppo mantiene i propri compiti, le proprie competenze e le proprie responsabilità”, sottolinea l’assessore, evidenziando come il passaggio di consegne garantirà continuità alle attività.

L’assessore invita inoltre ad aprire una riflessione sul patrimonio di mezzi, dotazioni e strumenti professionali che negli anni si sarebbe progressivamente ridotto. “La Protezione Civile ha bisogno di essere messa nelle condizioni di operare al meglio, con risorse adeguate e una programmazione chiara”, evidenzia.

Infine, Di Cocco ribadisce la linea dell’amministrazione: “La Protezione Civile non si costruisce con le polemiche, ma con responsabilità, collaborazione, organizzazione e lavoro quotidiano”. L’obiettivo dichiarato resta quello di rafforzare il sistema, migliorare il coordinamento tra tutte le componenti coinvolte e garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze del territorio.

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