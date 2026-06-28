Protezione Civile, Di Cocco replica: “La sicurezza del territorio è garantita”

L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, interviene nel dibattito nato dopo le recenti polemiche sul futuro della Protezione Civile comunale, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione e sottolineando come la sicurezza del territorio continui a essere garantita attraverso un sistema integrato che coinvolge Comune, uffici competenti, associazioni e gruppi convenzionati.

“La sicurezza del territorio non è mai stata abbandonata”, afferma Di Cocco, spiegando che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di “ottimizzare le risorse disponibili, valorizzando uomini, mezzi e competenze dove possono garantire il massimo risultato operativo”.

In quest’ottica, il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato orientato verso un settore ritenuto strategico per la città: la sicurezza in mare. Una scelta che, secondo l’assessore, avrebbe già prodotto risultati concreti grazie all’attività svolta dal gruppo nautico insieme alla Polizia Locale nelle operazioni di vigilanza e pattugliamento del litorale.

Di Cocco interviene anche sulle dimissioni del coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che definisce una decisione personale maturata a seguito di una diversa visione sulle modalità operative e programmatiche da adottare. “Il sistema continua a funzionare, ogni gruppo mantiene i propri compiti, le proprie competenze e le proprie responsabilità”, sottolinea l’assessore, evidenziando come il passaggio di consegne garantirà continuità alle attività.

L’assessore invita inoltre ad aprire una riflessione sul patrimonio di mezzi, dotazioni e strumenti professionali che negli anni si sarebbe progressivamente ridotto. “La Protezione Civile ha bisogno di essere messa nelle condizioni di operare al meglio, con risorse adeguate e una programmazione chiara”, evidenzia.

Infine, Di Cocco ribadisce la linea dell’amministrazione: “La Protezione Civile non si costruisce con le polemiche, ma con responsabilità, collaborazione, organizzazione e lavoro quotidiano”. L’obiettivo dichiarato resta quello di rafforzare il sistema, migliorare il coordinamento tra tutte le componenti coinvolte e garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze del territorio.