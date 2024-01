Protezione Civile, due nuovi mezzi per il Sud pontino

Appuntamento a domenica 14 gennaio per la presentazione dei due nuovi mezzi destinati ad arricchire il parco macchine dell‘associazione di Protezione civile “VER Sud Pontino” per fronteggiare le emergenze e i servizi locali e nazionali. La cerimonia è alle ore 11:00, presso la Tenda dell’incontro, nel quartiere formiano di Gianola.

“I due mezzi sono parte integrante del Piano di riparazione, ricondizionamento o sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di emergenza relative al rischio sanitario legato al COVID-19, e sono concepiti per migliorare la capacità operativa della Protezione Civile. Questo non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, consentendo un intervento più rapido ed efficiente in situazioni di crisi”, commenta il presidente dell’associazione Antonio Tomao, annunciando l’evento.

Oltre alla presentazione dei due nuovi mezzi di proprietà dell’associazione, verrà introdotta anche la nuova “botte regionale”. “Quest’ultima è stata messa a disposizione in comodato d’uso dal Coordinamento FE.P.I.VOL, un gesto che si rivela particolarmente rilevante nell’attuale contesto di emergenza legato agli incendi nella zona del Sud Pontino. La nuova botte regionale è destinata a garantire una forza maggiore di intervento, contribuendo così a fronteggiare con efficacia situazioni critiche e a preservare la sicurezza della comunità locale”, conclude Tomao.