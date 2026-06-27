Latina, Protezione Civile senza guida: l’attacco di LBC

Le dimissioni di Pierpaolo Cioeta dall’incarico di coordinatore del Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Latina accendono la polemica politica. A intervenire sono l’ex sindaco Damiano Coletta e il vicesegretario di Latina Bene Comune Alessio Ciotti, che parlano di una situazione di “abbandono” del settore.

I due esponenti di opposizione collegano la decisione alle criticità organizzative e gestionali del gruppo comunale, richiamando la comunicazione dello stesso Cioeta indirizzata alla sindaca Matilde Celentano e agli uffici competenti, nella quale si evidenzierebbero difficoltà operative nel portare avanti l’attività di coordinamento.

Coletta e Ciotti sottolineano come la Protezione Civile rappresenti un settore “fondamentale per la sicurezza della comunità” e accusano l’attuale amministrazione di non aver garantito programmazione, fondi e formazione adeguati. Nel loro intervento parlano di una progressiva riduzione del personale volontario rispetto al passato e di una gestione definita “priva di sensibilità” verso il comparto.

“È l’ennesima esperienza fallimentare dell’attuale amministrazione nella gestione di un tema che riguarda la sicurezza dell’intera comunità – affermano –. Si continua ad andare avanti senza programmazione, a colpi di improvvisazione”.

I due esponenti di Latina Bene Comune rivolgono infine un ringraziamento a Cioeta per il lavoro svolto, definito “con dedizione, competenza e senso di responsabilità”.