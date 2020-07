Protezione per il giudice di Latina Giuseppe Cario, Mignano: “Fatto gravissimo”

“Si tratta di un fatto gravissimo – ha detto il commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati di Latina, Giacomo Mignano, commentando la notizia delle minacce al giudice Giuseppe Cario, sotto scorta da venerdì scorso – che ci obbliga a prendere per l’ennesima volta, coscienza della notevole permeabilità del nostro tessuto sociale a gravi forme di criminalità ed a non abbassare la guardia, a tutela della parte sana e laboriosa della comunità pontina”.

Solidarietà e vicinanza sono stati espressi anche dal consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna: “Non è la prima volta, purtroppo, che a Latina e nel nostro territorio vengono minacciati magistrati e donne ed uomini delle istituzioni. È necessaria la più ampia compattezza e solidarietà di tutte le istituzioni e le forze sane del nostro tessuto sociale e civile. A maggior ragione in fasi di crisi e difficoltà, come quella che stiamo vivendo, vi è da mantenere molto alta la guardia nei confronti di qualsiasi tipo di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico, produttivo ed istituzionale in senso lato.”

“Esprimo la mia personale solidarietà al giudice Giuseppe Cario – gli fa eco Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità – per le minacce ricevute. Da parte mia c’è e ci sarà sempre il massimo sostegno a lui e a quanti nella magistratura e tra le forze di polizia fanno appieno il proprio dovere senza cedimenti e paure, rischiando anche la vita. Ritengo doveroso che le istituzioni manifestino il loro appoggio incondizionato e perentorio verso tutti coloro che si adoperano a difesa dell’ordine pubblico, della giustizia e del bene comune. Al giudice Giuseppe Cario e alla sua famiglia va la mia più totale vicinanza in questo momento. Mi auguro che gli autori di queste minacce siano al più presto individuati e assicurati alla giustizia”.