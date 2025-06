Protocollo Comune – Ater per l’emergenza abitativa

Il Comune di Latina e Ater Latina stanno per avviare una collaborazione formale tramite un protocollo d’intesa, con l’obiettivo di affrontare e ridurre le difficoltà abitative che colpiscono le persone più vulnerabili della città.

La bozza dell’accordo è stata consegnata martedì scorso al sindaco Matilde Celentano e all’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso dal presidente di Ater, Enrico Dellapietà, in occasione della visita in Comune dell’assessore regionale all’Inclusione sociale e Servizi alla persona, Massimiliano Maselli.

“Il protocollo proposto dal presidente Dellapietà prevede una sinergia istituzionale tra Comune e Ater per intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza abitativa, offrendo soluzioni abitative anche temporanee”, ha spiegato il sindaco Celentano. “Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta per chi rischia di trovarsi senza un tetto e senza una rete di supporto familiare o amicale. Il prossimo passo sarà la deliberazione di giunta prima della sottoscrizione ufficiale dell’accordo. Ringrazio il presidente Dellapietà per aver messo a disposizione del Comune la possibilità di disporre di alloggi in casi estremi, a tutela delle persone più svantaggiate”.

Anche l’assessore al Welfare Michele Nasso ha espresso gratitudine verso Ater: “In un momento storico segnato da difficoltà economiche e aumento del disagio abitativo, questa collaborazione è fondamentale. I Servizi sociali del Comune continueranno a seguire i beneficiari per accompagnarli verso un percorso di autonomia abitativa”.

L’intesa rappresenta un importante passo avanti per garantire un sostegno efficace e coordinato alle fasce più deboli della popolazione di Latina.