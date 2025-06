Proventi da multe: Terracina prima in provincia, Latina e Aprilia seguono. Gaeta la vera sorpresa

Nel 2024 sono Terracina, Gaeta e Fondi i comuni della provincia di Latina che hanno incassato di più in multe elevate dalla Polizia Locale. A fare la parte del leone, come prevedibile, sono le località dove è attivo un autovelox, ma da giugno la musica potrebbe cambiare: dal 12, infatti, scatta il rischio di fermo per i dispositivi non omologati, come stabilito dal nuovo decreto.

Nel dettaglio, Terracina domina la classifica con oltre 3,8 milioni di euro incassati, seguita da Gaeta, vera sorpresa, che supera 1,8 milioni di euro pur avendo meno della metà degli abitanti di Latina o Aprilia e da Fondi con 935mila euro.

Latina e Aprilia si fermano rispettivamente a 200mila e 280mila euro, mentre Cisterna (507 mila), Formia (535 mila) e Sezze (99 mila) seguono. Interessante anche il caso di San Felice Circeo, che con poco più di 10mila abitanti supera i 530mila euro, più della stessa Formia.

Discorso a parte meritano i piccoli centri: in cima tra i comuni sotto i 10mila abitanti troviamo Monte San Biagio (271mila euro), San Felice Circeo (531 mila euro) e Sperlonga, che sfiora i 650mila euro.

Non mancano i comuni che non hanno fornito dati o li hanno trasmessi in modo illeggibile. La sensazione, comunque, è chiara: dove c’è l’autovelox, il bilancio ringrazia.