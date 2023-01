Provincia, 120 milioni nel Documento di programmazione 2023/25

Dopo essersi riunita negli uffici della Provincia di via Costa, la Commissione Bilancio e Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Vincenzo Mattei, ha approvato all’unanimità il Documento unico di programmazione 2023/2025 e lo schema di bilancio di previsione sempre per quanto riguarda il biennio 23/25.

Rispetto a quest’ultimo documento la somma complessiva ammonta a 117 milioni di euro: 16 milioni sono destinati a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità; oltre 30 milioni all’edilizia scolastica per interventi di manutenzione, efficientamento energetico e adeguamento normativo; quasi 5 milioni ad ambiente e pianificazione e 5 milioni alla formazione.

La Commissione Lavori Pubblici invece, presieduta dal Consigliere Ennio Afilani, ha discusso , il Piano Triennale delle opere pubbliche 2023/2025. Gli interventi principali riguardano l’ambiente e la messa in sicurezza e riasfaltature di strade, ponti e scuole. Per l’anno 2023 la somma disponibile che ha già una copertura finanziaria ammonta a 16 milioni di euro. Mentre per il triennio il totale previsto per gli interventi ammonta a 126 milioni di euro.