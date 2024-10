Provincia, 33 milioni di euro per le scuole superiori: progetti al 43%

Il Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Latina ha approvato le “Linee guida interne per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti del PNRR”, un documento mirato a fornire istruzioni per garantire la corretta gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR.

La Provincia ha accesso a un investimento di 33 milioni di euro per 46 interventi destinati agli Istituti Superiori, coprendo aree come adeguamento sismico, efficientamento energetico, miglioramento termico e spazi per attività sportive. Attualmente, è stato completato il 43% dei progetti.

Il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha sottolineato l’importanza di queste linee guida per garantire un’efficace governance dei fondi, differenti da quelli regionali e nazionali, che richiedono metodologie più complesse. Ha inoltre evidenziato come la mancanza di personale qualificato abbia rappresentato un ostacolo per molti Comuni nel completamento dei progetti PNRR.

Stefanelli ha ringraziato il settore per il lavoro svolto, rimarcando l’impegno dell’ente per l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici.