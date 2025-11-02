Provincia ancora protagonista alla “Ruota della Fortuna”: la nuova campionessa è di Formia

La provincia pontina primeggia ancora alla “Ruota della Fortuna”, il programma condotto da Gerry Scotti su canale 5.
Dopo gli incredibili successi di Daniela Petrilli, la professoressa di Sabaudia campionessa nel mese di ottobre, è la volta di Roberta Masiello, originaria di Formia.
Prima 32mila euro, poi altri 100mila nella busta fortunata della “Ruota delle Meraviglie” per un ammontare totale di 132mila euro portati a casa dalla Masiello. Nel finale, il bellissimo abbraccio col suo compagno, momento di commozione che ha coinvolto tutto il pubblico presente in studio.