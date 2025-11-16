Provincia, Anticorruzione: piano Rotazione Personale e Misure Alternative

La Provincia di Latina ha approvato con Decreto Presidenziale il Piano di Rotazione Ordinaria del Personale e delle Misure Alternative, previsto dalla Legge 190/2012 e dalle linee guida ANAC. Il documento, elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in coerenza con il PIAO 2025, definisce criteri, tempi e modalità per la rotazione dei dipendenti impiegati nei settori più esposti al rischio corruttivo, prevedendo anche soluzioni organizzative alternative nei casi in cui la rotazione non sia possibile per esigenze di servizio o infungibilità delle competenze.

Il presidente Gerardo Stefanelli sottolinea come la rotazione rappresenti “uno strumento di crescita professionale e non una misura punitiva”, utile a valorizzare le competenze, migliorare il benessere organizzativo e rafforzare trasparenza e fiducia dei cittadini.

Il Piano è frutto di un lavoro avviato ad aprile 2025 con dirigenti e RPCT e condiviso con le organizzazioni sindacali, che lo hanno esaminato nella seduta del 4 novembre esprimendo orientamento favorevole. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e sarà allegato alla Sezione Anticorruzione del PIAO 2026, con monitoraggi semestrali sull’attuazione e sulle eventuali misure alternative.

Con l’approvazione del Piano, la Provincia ribadisce l’impegno per un’amministrazione moderna, trasparente ed etica.