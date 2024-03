Provincia, Calandrini chiama all’unità del centrodestra

Il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina, sottolinea l’importanza dell’unità all’interno del centrodestra nella gestione delle scelte dell’ente provinciale.

Condividendo l’auspicio del presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, Calandrini ribadisce che i voti in politica hanno un peso significativo.

Calandrini dichiara: “Fratelli d’Italia è il primo partito e il centrodestra, unito, esprime 9 consiglieri provinciali su 12.

Credo sia una grande opportunità da cogliere ed è per questo che chiederò a breve agli alleati di Forza Italia e Lega di condividere un percorso.

Il coordinatore provinciale di FdI aggiunge: “Nonostante la Provincia sia, spero ancora per poco, un ente di secondo livello, è auspicabile che a indicare la linea siano i partiti di centrodestra”.

Su questi presupposti, infine, è interesse di tutti il raggiungimento della massima condivisione possibile con tutte le forze rappresentate. Per il centrodestra è, ribadisco, un’opportunità da non perdere, anche in vista dell’auspicata modifica della legge elettorale, che è intenzione del Governo approvare e che farà tornare ai cittadini la scelta di eleggere i consiglieri provinciali”.