Provincia di Latina ancora Covid free. Un decesso

Ancora una volta zero casi registrati in tutta la provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Nell’ultimo bollettino Asl rilasciato, viene segnalato solo un caso di decesso di un paziente residente nella città di Aprilia. Un andamento, quello dell’epidemia, che rincuora l’intera popolazione, la quale dopo un anno e mezzo di buio, inizia finalmente a rivedere uno spiraglio di luce ed a vivere momenti di normalità.

Prosegue a ritmi elevati anche la campagna vaccinale più imponente di tutti i tempi, grazie all’operato della macchina sanitaria nazionale e di tutti i suoi operatori che in prima linea continuano ancora a lottare contro il Covid 19.

LAZIO

Oggi su 9mila tamponi nel Lazio (+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), 191 (+1) ricoverati. guariti 130. Somministrate 2 milioni di seconde dosi, pari al 39% della popolazione over 12.