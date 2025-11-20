Provincia di Latina, consegnati i nuovi gradi alla Polizia Provinciale

Si è svolta questa mattina, nella sede decentrata di Formia, la cerimonia di consegna dei nuovi gradi al personale della Polizia Provinciale di Latina. Presenti il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e la dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Polizia Provinciale, Giulia Forte.
L’appuntamento segna un passaggio importante nel percorso di aggiornamento dell’ordinamento interno del Corpo, in attuazione della recente determinazione dirigenziale e della DGR 766/2015 della Regione Lazio relativa all’equiparazione dei gradi.
«È un riconoscimento al lavoro quotidiano degli agenti e al loro ruolo nella tutela del territorio», ha sottolineato il presidente Stefanelli. Un concetto ribadito anche dalla dirigente Forte, che ha evidenziato come l’allineamento dei gradi contribuisca a rafforzare identità professionale ed efficienza organizzativa.
Gradi conferiti
Luigi Miraglia – Commissario Coordinatore di PL Provinciale (Responsabile del Servizio)
Giovanni Cardinale – Commissario Capo di PL Provinciale – UPG
Leone La Rocca – Commissario Capo di PL Provinciale – UPG
Fernando Magnafìco – Ispettore Superiore di PL Provinciale
Antonio Perretta – Ispettore Superiore di PL Provinciale
Ernesto Pomini – Ispettore Superiore di PL Provinciale
Carlo Pennacchia – Vice Ispettore di PL Provinciale
Laura D’Angelis – Sovraintendente di PL Provinciale
Giovanni Candeloro – Vice Sovraintendente di PL Provinciale
Paolo D’Andrea – Vice Sovraintendente di PL Provinciale
Leonina Faiola – Vice Sovraintendente di PL Provinciale
Marco Saccoccio – Vice Sovraintendente di PL Provinciale
Il nuovo assetto gerarchico, di natura onorifica, rappresenta una tappa significativa nel processo di modernizzazione e valorizzazione della Polizia Provinciale e delle sue funzioni sul territorio.