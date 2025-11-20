Provincia di Latina, consegnati i nuovi gradi alla Polizia Provinciale

Si è svolta questa mattina, nella sede decentrata di Formia, la cerimonia di consegna dei nuovi gradi al personale della Polizia Provinciale di Latina. Presenti il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e la dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Polizia Provinciale, Giulia Forte.

L’appuntamento segna un passaggio importante nel percorso di aggiornamento dell’ordinamento interno del Corpo, in attuazione della recente determinazione dirigenziale e della DGR 766/2015 della Regione Lazio relativa all’equiparazione dei gradi.

«È un riconoscimento al lavoro quotidiano degli agenti e al loro ruolo nella tutela del territorio», ha sottolineato il presidente Stefanelli. Un concetto ribadito anche dalla dirigente Forte, che ha evidenziato come l’allineamento dei gradi contribuisca a rafforzare identità professionale ed efficienza organizzativa.

Gradi conferiti

Luigi Miraglia – Commissario Coordinatore di PL Provinciale (Responsabile del Servizio)

Giovanni Cardinale – Commissario Capo di PL Provinciale – UPG

Leone La Rocca – Commissario Capo di PL Provinciale – UPG

Fernando Magnafìco – Ispettore Superiore di PL Provinciale

Antonio Perretta – Ispettore Superiore di PL Provinciale

Ernesto Pomini – Ispettore Superiore di PL Provinciale

Carlo Pennacchia – Vice Ispettore di PL Provinciale

Laura D’Angelis – Sovraintendente di PL Provinciale

Giovanni Candeloro – Vice Sovraintendente di PL Provinciale

Paolo D’Andrea – Vice Sovraintendente di PL Provinciale

Leonina Faiola – Vice Sovraintendente di PL Provinciale

Marco Saccoccio – Vice Sovraintendente di PL Provinciale

Il nuovo assetto gerarchico, di natura onorifica, rappresenta una tappa significativa nel processo di modernizzazione e valorizzazione della Polizia Provinciale e delle sue funzioni sul territorio.