Provincia di Latina e Caserta, accordo per il ponte sul Garigliano

Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, e il Presidente F.F. della Provincia di Caserta, Marcello De Rosa, hanno sottoscritto oggi il nuovo Accordo di Programma per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Ponte sul Fiume Garigliano, che collega la SP 129 Maiano alla SP 308 Lauro – Castelforte – Minturno.

Con questo atto si avvia concretamente la fase realizzativa di un’opera strategica per la mobilità interregionale e per il rilancio sociale ed economico dell’area compresa tra il Lazio e la Campania, da troppo tempo penalizzata dalla chiusura del ponte disposta nel 2021 a seguito di gravi criticità strutturali emerse dalle indagini tecniche.

Il nuovo Accordo aggiorna e sostituisce quello sottoscritto nel 2021, tenendo conto degli aumenti dei costi legati all’adeguamento dei prezzari, delle evoluzioni progettuali maturate a seguito delle indagini specialistiche, e delle nuove esigenze amministrative. Le due Province si impegnano a finanziare l’opera in misura paritaria, attraverso fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inseriti nei rispettivi Programmi Triennali 2025–2027.

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 3.371.000 euro, da suddividere al 50% tra le due Province.

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dell’impalcato, l’adeguamento sismico delle pile e una serie di interventi mirati alla piena messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del ponte. La Provincia di Latina assume il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, curando tutte le fasi tecniche e amministrative fino al collaudo, in costante raccordo con la Provincia di Caserta.

«Restituire piena funzionalità al Ponte sul Garigliano – ha dichiarato il Presidente Gerardo Stefanelli – significa ridare respiro al sistema dei collegamenti tra due territori storicamente connessi e fortemente interdipendenti. Oggi, con questo accordo, diamo risposta a un’esigenza concreta dei cittadini, delle imprese, dei pendolari e di tutte le comunità locali.»

Il Presidente F.F. della Provincia di Caserta, Marcello De Rosa, ha espresso piena soddisfazione per il risultato raggiunto, dichiarando: «Si tratta di un esempio concreto e virtuoso di collaborazione tra enti territoriali. La messa in sicurezza del Ponte sul Garigliano non è solo un’opera necessaria dal punto di vista tecnico, ma anche un segnale forte di attenzione verso i cittadini e lo sviluppo delle aree di confine tra Campania e Lazio.»

L’Accordo, che avrà una durata di 18 mesi, prorogabile in caso di necessità, sarà pubblicato sui siti istituzionali delle due Province. L’obiettivo condiviso è quello di rispettare i tempi, garantire la qualità dell’intervento e restituire al più presto un’infrastruttura moderna e sicura ai cittadini del basso Lazio e dell’alto Casertano.