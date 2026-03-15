La Provincia di Latina ha deciso, Federico Carnevale è il nuovo presidente

Federico Carnevale è il nuovo presidente della Provincia di Latina. All’attuale sindaco di Monte San Biagio sono andate 291 preferenze contro le 125 di Barbara Petroni, prima cittadina di Roccasecca, con una percentuale vicina al 69%. Federico Carnevale raccoglie il testimone di Gerardo Stefanelli, con il quale di sarà il passaggio di consegne domani mattina alle 10 presso l’ufficio Presidenza della Provincia di Latina.

Nello specifico sono andati al voto sindaci e consiglieri comunali di 32 comuni della provincia e non 33, visto che Aprilia è commissariato. Su 504 amministratori aventi diritto al voto, si sono presentati alle urne in 423, per una percentuale di affluenza che sfiora l’84%. Risultano 7 le schede tra nulle e bianche.

Nello dettaglio Carnevale ha ottenuto 155 voti nella sezione elettorale in via Costa 1, sede della Provincia di Latina e 136 nella sottosezione elettorale di Formia, allestita negli uffici distaccati della Provincia in via Olivastro Spaventola.

A Latina hanno votato gli amministratori dei comuni del centro nord della provincia, a Formia quelli del centro sud. A loro volta, i comuni sono stati suddivisi per fasce dalla A alla 5.