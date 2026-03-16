Provincia di Latina, le reazioni politiche all’elezione di Carnevale

L’elezione di Federico Carnevale a presidente della Provincia di Latina segna una netta affermazione per il centrodestra, capace di replicare il successo ottenuto soltanto una settimana fa a Frosinone e di blindare il governo delle province laziali.

Il voto che ha visto una partecipazione massiccia degli amministratori locali, certifica la compattezza della coalizione e apre una nuova stagione di sinergia tra i comuni, l’ente provincia e la regione Lazio.

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha accolto con favore l’elezione di Carnevale: “Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Federico Carnevale, nuovo presidente della provincia di Latina. La sua elezione è il risultato di un progetto politico solido e di una visione condivisa che vede il centrodestra unito protagonista nel nostro territorio. Sono certa che sotto la sua guida l’ente provincia saprà ricoprire il ruolo strategico di coordinamento dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale di cui l’intero territorio pontino ha urgente bisogno.”

Per il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, Giuseppe Di Rubbo: “Sono certo che nei prossimi quattro anni saprà dare le risposte che i cittadini attendono facendosi interprete delle esigenze e delle istanze dei Comuni e di tutti i territori. Si tratta di un incarico di grande responsabilità che richiede visione, competenza e capacità di fare sintesi tra le esigenze delle nostre comunità e delle nostre imprese e le opportunità offerte dalle politiche di sviluppo regionali e nazionali. Il presidente Carnevale saprà interpretare al meglio questa funzione, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire un percorso di sviluppo condiviso e all’insegna della competitività”.

Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio, ha sottolineato la valenza politica del risultato: “Dopo la vittoria della scorsa settimana a Frosinone, il successo di Federico Carnevale conferma come le province del Lazio stiano premiando la serietà, la concretezza e la visione amministrativa del governo regionale. Si tratta di una vittoria schiacciante che dimostra come amministratori e territori riconoscano la solidità del progetto politico del centrodestra.”

Particolare soddisfazione è stata espressa dal senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini: “L’elezione di Federico Carnevale alla guida della provincia di Latina rappresenta una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità politica e per gli amministratori che hanno scelto di sostenere un progetto serio e credibile per il territorio. Un risultato accompagnato anche da una partecipazione altissima degli amministratori di Fratelli d’Italia al voto per la provincia: ha votato infatti il 96% dei consiglieri comunali del partito.”