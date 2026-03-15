Provincia di Latina, oggi al voto per il nuovo consiglio

Sono iniziate oggi, domenica 15 marzo, le operazioni di voto per le elezioni provinciali di Latina. Alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri comunali di 32 comuni della provincia – non 33, poiché Aprilia è attualmente commissariata – per un totale di 504 elettori.

La sfida per la presidenza della Provincia vede contrapposti il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, candidato dal centrodestra, e la sindaca di Roccasecca Barbara Petroni, sostenuta dal centrosinistra.

I seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20. Si vota presso la sede della Provincia di Latina in via A. Costa e nella sottosezione elettorale di Formia, allestita negli uffici distaccati della Provincia in via Olivastro Spaventola.

Nella sottosezione di Formia votano sindaci e consiglieri comunali dei comuni di Monte San Biagio, Lenola, Campodimele, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Minturno, Ponza e Ventotene. Tutti gli altri amministratori voteranno invece nel seggio di Latina.

Si tratta del primo appuntamento elettorale dopo la fine del mandato dell’ex presidente Gerardo Stefanelli.