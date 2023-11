Provincia di Latina, stanziati 500mila euro per la viabilità

Si è tenuta questa mattina la Commissione “Programmazione, Statuto e Regolamenti” presieduta dal consigliere provinciale Vincenzo Mattei. Presenti i componenti la commissione, i consiglieri provinciali Pasquali Casalini, Ennio Afilani e Franco Cardinale. Presente inoltre il dirigente del settore Bilancio Francesco Carissimo. Sono stati votati all’unanimità i punti all’ordine del giorno, vale a dire la variazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità ed utilizzo avanzo di amministrazione che ammonta a 500 mila euro, somma che verrà destinata alla manutenzione straordinaria della viabilità e 70 mila euro per la manutenzione nelle scuole. Parere favorevole è stato dato all’unanimità anche per l’estinzione anticipata di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per 358 mila euro e per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2023 ex art. 20 D.Lgs. n. 17/2016. La Provincia di Latina non rinnova così l’adesione alla Compagnia dei Lepini, trasformatasi in Fondazione, mentre continua a mantenere la sua adesione alla PALMER e a Latina Formazione. Questi argomenti verranno portati in discussione e all’approvazione definitiva nel prossimo consiglio provinciale che dovrà tenersi nei prossimi giorni.