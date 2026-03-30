Provincia, Giuseppe Coriddi nominato nuovo Capo di Gabinetto

Entra nel vivo la nuova fase amministrativa della Provincia di Latina. Il Presidente Federico Carnevale ha ufficializzato la nomina di Giuseppe Coriddi come nuovo Capo di Gabinetto. Una decisione strategica che arriva proprio a pochi giorni dal debutto ufficiale dell’amministrazione, con il primo Consiglio Provinciale fissato per il prossimo 2 aprile.

La nomina di Coriddi non è un salto nel buio, ma una scelta di continuità. Laureato in Economia con master prestigiosi alla Luiss Business School in gestione delle pubbliche amministrazioni, Coriddi è già un funzionario di alto livello (Elevata Qualifica) all’interno della Provincia. Conosce alla perfezione la “macchina” di via Costa, il personale e i meccanismi burocratici. Per il Presidente Carnevale, affidarsi a chi già opera con successo dentro l’Ente è la chiave per garantire che la Provincia sia immediatamente operativa senza rallentamenti.

Un punto centrale della nomina riguarda le casse pubbliche: la scelta di Coriddi non comporterà costi aggiuntivi per l’Ente. Valorizzando una risorsa interna già presente, la Provincia segue una linea di rigore finanziario e spending review, dimostrando che è possibile riorganizzare i vertici amministrativi senza pesare sulle tasche dei cittadini.

Mentre si definisce lo staff di segreteria che supporterà il nuovo Capo di Gabinetto nel coordinamento politico e istituzionale, gli occhi sono tutti puntati sulla data del 2 aprile. In quell’occasione, il primo Consiglio Provinciale segnerà l’inizio ufficiale del mandato, con una struttura tecnica già pronta e collaudata per affrontare le sfide del territorio.