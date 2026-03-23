Provincia, il 7 giugno le votazioni per il rinnovo del Consiglio

Si terranno il prossimo 7 giugno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. A stabilirlo è stato il presidente della Provincia, Federico Carnevale, insediatosi ufficialmente lo scorso 16 marzo e già impegnato nelle prime attività istituzionali.

Fin dai primi giorni di mandato, il neo presidente ha avviato una serie di incontri operativi per garantire una transizione ordinata in vista della scadenza elettorale. Nella giornata odierna si è svolto un confronto con i consiglieri provinciali attualmente in carica, finalizzato a definire tempi e modalità del rinnovo dell’ente.

Nel corso della riunione è stata individuata la data del voto, mentre il prossimo 2 aprile è in programma il Consiglio Provinciale durante il quale Carnevale presterà giuramento ufficiale.

«Ho chiesto a tutti i consiglieri una collaborazione piena e responsabile, al di là delle appartenenze politiche – ha dichiarato il presidente – con l’obiettivo di arrivare preparati alla scadenza elettorale. È fondamentale garantire continuità amministrativa ed efficienza in una fase delicata per il territorio».

Parole che sottolineano la volontà di affrontare i prossimi mesi all’insegna della stabilità e del lavoro condiviso. In questa direzione si inserisce anche la conferma di Vincenzo Mattei nel ruolo di vicepresidente della Provincia, scelta che punta a dare continuità all’azione amministrativa.

«Ringrazio per la fiducia rinnovata – ha affermato Mattei – e continuerò a svolgere il mio incarico con spirito di servizio, collaborando con tutti i consiglieri per garantire un’azione efficace e vicina alle esigenze del territorio».

L’incontro si è svolto in un clima definito costruttivo, segnando l’avvio di un percorso che nei prossimi mesi porterà al rinnovo degli organi provinciali, con l’obiettivo di assicurare stabilità istituzionale e continuità amministrativa fino al voto.