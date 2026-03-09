Provincia, il centrodestra lancia la candidatura di Federico Carnevale

Presentazione ufficiale per il candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia di Latina. All’Hotel Europa si è svolto l’incontro con cui la coalizione ha annunciato il sostegno a Federico Carnevale, attuale sindaco di Monte San Biagio, che il prossimo 15 marzo sfiderà la candidata del centrosinistra Barbara Petroni.

All’appuntamento hanno partecipato numerosi rappresentanti politici del territorio. Al tavolo dei relatori erano presenti Giovanna Miele, Nicola Calandrini, Franco Addonizio e Di Rubbo, esponenti di primo piano del centrodestra pontino. Durante l’incontro è stato sottolineato il clima di unità all’interno della coalizione e la volontà di presentarsi compatti alla competizione elettorale per la guida dell’ente provinciale.

Nel corso degli interventi sono stati evidenziati il percorso amministrativo e l’esperienza maturata da Carnevale alla guida del Comune di Monte San Biagio, ritenuti elementi fondamentali per affrontare le sfide legate alla gestione della Provincia di Latina.

Tra i primi a prendere la parola è stato il senatore Nicola Calandrini, intervenuto a nome di Fratelli d’Italia.

“Oggi è una giornata importante per la nostra comunità politica e per l’intero centrodestra della provincia di Latina. Federico Carnevale ha dimostrato nel suo percorso amministrativo di essere un amministratore capace, competente e profondamente legato al territorio. Le esperienze maturate alla guida della sua comunità lo rendono la figura giusta per assumere la responsabilità di guidare un ente strategico come la Provincia di Latina. Come centrodestra ci presentiamo compatti, consapevoli dell’importanza di questa sfida e determinati a mettere a disposizione della Provincia il nostro patrimonio di competenze amministrative, politiche e istituzionali, anche grazie alla filiera di governo che caratterizza la nostra coalizione. Siamo convinti che, con il contributo di tutti, si possa rafforzare il ruolo della Provincia e dare nuove opportunità di crescita e sviluppo ai nostri territori. A Federico Carnevale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e il ringraziamento per la disponibilità e l’impegno con cui ha accettato questa sfida al servizio della comunità provinciale.”

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire l’obiettivo della coalizione: rafforzare il ruolo dell’ente provinciale e costruire una strategia di sviluppo per l’intero territorio pontino, puntando sulla collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

La sfida per la presidenza della Provincia entrerà ora nel vivo in vista del voto del 15 marzo, quando amministratori e consiglieri comunali saranno chiamati a scegliere il nuovo vertice dell’ente.