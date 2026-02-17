Provincia, il centrodestra sceglie Federico Carnevale come candidato

Il centrodestra del Lazio rompe gli indugi e ufficializza il proprio candidato alla guida della Provincia di Latina. Sarà Federico Carnevale, attuale sindaco di Monte San Biagio, a correre per la presidenza dell’ente nelle elezioni provinciali fissate per il 15 marzo 2026.

La decisione è arrivata al termine di un confronto tra le forze della coalizione – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati – che hanno individuato in Carnevale il profilo ritenuto più adatto per guidare la Provincia in una fase considerata strategica per il territorio pontino.

La candidatura, spiegano i coordinamenti regionali, nasce dalla volontà di puntare su una figura con esperienza amministrativa e capacità di dialogo con i Comuni, in un ente chiamato a svolgere un ruolo centrale nella gestione di ambiti chiave come infrastrutture, viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale.

«I coordinamenti regionali del Lazio di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati annunciano ufficialmente la candidatura di Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, alla carica di Presidente della Provincia di Latina in vista delle elezioni provinciali del 15 marzo 2026. La decisione è maturata al termine di un confronto ampio e costruttivo tra le forze della coalizione, che hanno individuato nella figura di Carnevale il profilo più autorevole, competente e rappresentativo per guidare l’ente provinciale in una fase cruciale per il futuro del territorio pontino. La candidatura di Federico Carnevale rappresenta un grande risultato politico per l’intero centrodestra. Federico Carnevale è un amministratore esperto, capace di interpretare le esigenze dei Comuni e di dialogare con tutti gli amministratori locali. Tutte caratteristiche che lo rendono il candidato migliore per guidare la Provincia, casa dei sindaci e dei cittadini, un ente chiamato a coordinare, sostenere e programmare su settori cruciali come infrastrutture, viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale. Questa scelta unitaria dimostra maturità politica e senso di responsabilità. Mettiamo al centro il territorio, e apriamo una nuova stagione per la Provincia di Latina, fondata su collaborazione istituzionale e sviluppo condiviso».

La nota è firmata dai coordinatori regionali dei partiti della coalizione: Claudio Fazzone per Forza Italia Lazio, Paolo Trancassini per Fratelli d’Italia Lazio, Davide Bordoni per la Lega Lazio e Marco Di Stefano per Noi Moderati Lazio.

Il centrodestra si presenta così compatto alla sfida del 15 marzo, puntando sull’unità della coalizione come elemento decisivo per conquistare la guida della Provincia e avviare una nuova fase amministrativa.