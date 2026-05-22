Provincia, installate le barriere galleggianti a Terracina

Parte la fase operativa del progetto sperimentale della Provincia di Latina per l’installazione delle barriere galleggianti nei canali Fiume Portatore e Diversivo Linea, nel territorio di Terracina.

Dopo le attività preliminari e la consegna dei materiali avvenuta nei mesi scorsi, sono iniziate le operazioni di montaggio delle strutture, pensate per intercettare e trattenere i rifiuti trasportati dalla corrente prima che raggiungano il mare.

Si tratta di un sistema di barriere modulari galleggianti che convoglia i rifiuti verso punti di raccolta dedicati, facilitandone il recupero e il successivo smaltimento o riciclo. Le strutture sono ancorate alle sponde e progettate per non interferire con il deflusso delle acque e con l’ecosistema fluviale.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 188mila euro, prevede una fase di sperimentazione di circa 12 mesi, durante i quali verranno monitorati risultati ed efficacia dell’intervento, con l’obiettivo di valutare un’eventuale estensione ad altri corsi d’acqua della provincia.

“Interveniamo a monte del problema, impedendo ai rifiuti di arrivare al mare e migliorando la qualità ambientale del territorio”, ha spiegato il presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, sottolineando come l’iniziativa rientri in una strategia più ampia di sostenibilità, prevenzione ed economia circolare.

Un intervento che punta quindi a unire tutela ambientale e innovazione, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e proteggere in modo più efficace i corsi d’acqua e il litorale pontino.