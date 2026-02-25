Acqualatina, martedì rubinetti a secco in sei comuni

Un massiccio intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice lascerà senz’acqua gran parte del territorio pontino nel pomeriggio di martedì prossimo. Acqualatina ha infatti comunicato che, a partire dalle ore 15:00 di martedì 3 marzo 2026, prenderanno il via lavori urgenti e programmati per ripristinare l’efficienza dell’infrastruttura e prevenire guasti improvvisi.
Il fermo tecnico comporterà la sospensione del flusso idrico in diverse aree di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Il ripristino del servizio è previsto gradualmente nel corso della notte tra martedì e mercoledì.
L’interruzione non colpirà uniformemente tutti i territori, ma si concentrerà nelle seguenti aree:
Latina: intero comune, fatta eccezione per Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora.
Pontinia: intero comune.
Sabaudia: intero comune.
San Felice Circeo: zona bassa e Borgo Montenero.
Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo.
Sezze: Via Migliaia 46 e relative traverse. Per limitare i disagi ai cittadini, il gestore ha predisposto lo stazionamento di diverse autobotti per l’approvvigionamento alternativo: Latina Piazza Celli e Largo Cavalli (Q5) Pontinia Piazza Kennedy Sabaudia Piazza del Comune S. Felice Circeo Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemini, Piazza IV Ottobre.