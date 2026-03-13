Provincia, nasce il Tavolo permanente per la parità di genere

La Provincia di Latina istituisce un Tavolo permanente provinciale dedicato alla parità di genere. L’iniziativa punta a creare uno spazio stabile di confronto tra istituzioni, rappresentanze del mondo del lavoro e realtà associative, con l’obiettivo di rafforzare le politiche territoriali a favore delle pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.

Il nuovo organismo nasce per mettere in rete enti pubblici, associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni datoriali, sindacati e soggetti del terzo settore che operano sul territorio provinciale sui temi dell’inclusione e dell’uguaglianza nel lavoro. L’istituzione del Tavolo si inserisce nel quadro delle normative nazionali ed europee dedicate alla tutela delle pari opportunità, in particolare nel solco del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dei principi sanciti dall’articolo 37 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Tavolo avrà funzioni di analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e sociali legate alla parità di genere nel territorio provinciale. Tra i compiti previsti rientrano anche l’elaborazione di proposte e pareri, la promozione di iniziative pubbliche e la valorizzazione delle esperienze positive già presenti sul territorio. L’organismo lavorerà inoltre a supporto delle attività dell’ufficio della consigliera di parità, favorendo la diffusione di buone pratiche e strumenti utili a prevenire e contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro.

Il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha evidenziato il significato dell’iniziativa sottolineando come la creazione del Tavolo rappresenti «un passo concreto verso la costruzione di un territorio più equo e inclusivo». Secondo Stefanelli, la parità di genere non deve restare soltanto un principio teorico, ma deve tradursi in politiche e azioni condivise tra istituzioni, imprese e società civile, capaci di valorizzare il contributo di tutte e tutti allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Sulla stessa linea anche la consigliera di parità della Provincia, Simona Mulè, che ha sottolineato il valore operativo del nuovo organismo. Il Tavolo, ha spiegato, nasce con l’intento di costruire una rete stabile tra i soggetti impegnati nella tutela dei diritti e nella promozione dell’uguaglianza di genere, favorendo lo scambio di competenze ed esperienze e individuando eventuali criticità presenti nel contesto lavorativo locale.

La composizione del Tavolo comprenderà rappresentanti degli enti pubblici del territorio, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. Inoltre, attraverso un apposito avviso pubblico, l’amministrazione provinciale ha avviato una ricognizione per consentire la partecipazione anche ad associazioni, enti del terzo settore e soggetti privati interessati a contribuire alle attività dell’organismo.

L’adesione rimarrà aperta anche successivamente alla fase iniziale, permettendo a ulteriori realtà territoriali di prendere parte ai lavori e di contribuire alla definizione di iniziative e progetti.

Con l’istituzione del Tavolo permanente, la Provincia di Latina intende consolidare il proprio impegno istituzionale nella promozione dell’uguaglianza di genere e nello sviluppo di politiche territoriali orientate all’inclusione, alla tutela dei diritti e alla valorizzazione delle competenze femminili nel mondo del lavoro.