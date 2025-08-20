Provincia, pronti due avvisi pubblici per la valorizzazione della via Appia

La Provincia di Latina rafforza il proprio impegno nella promozione della via Appia, dallo scorso anno riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. A dodici mesi dall’iscrizione ufficiale, sono stati pubblicati due avvisi pubblici con l’obiettivo di costruire un programma di eventi culturali e divulgativi.

Il primo avviso è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e rientra nel progetto “Scuole Amiche dell’Appia”. Si cerca di stimolare la creatività degli studenti, invitati a raccontare la storica arteria attraverso il tema “La mia Appia – com’era, com’è, come la vorrei”. Le iniziative potranno spaziare da installazioni artistiche e performance teatrali a studi, ricerche e produzioni audiovisive.

Il secondo avviso riguarda invece associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, circoli culturali ed enti pubblici. A loro viene chiesto di proporre eventi e manifestazioni in grado di arricchire la programmazione legata alla Via Appia. Le proposte potranno essere presentate sia a titolo gratuito sia con la richiesta di un contributo economico fino a 2mila euro, per cercare di dar vita a un calendario condiviso di iniziative che valorizzi la storia, il paesaggio e la cultura del territorio pontino, proiettandone il patrimonio oltre i confini locali.

Il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, sottolinea l’importanza di questa iniziativa dichiarando: “L’iscrizione della Via Appia nella lista UNESCO rappresenta un riconoscimento straordinario, ma anche una responsabilità importante. Abbiamo il dovere di valorizzare e far vivere questo patrimonio con iniziative che parlino alla cittadinanza, alle nuove generazioni e alle realtà associative che operano sul territorio. Vogliamo che la Via Appia non sia solo un bene da tutelare, ma un motore attivo di crescita culturale, turistica e sociale per la nostra provincia.”