Provincia, proposta una cabina di regia per “la Via dei Cippi”

La Provincia di Latina propone una Cabina di Regia per la “Via dei Cippi”, antico cammino che segnava il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico. La proposta nasce dalla richiesta delle Associazioni locali, impegnate nella tutela e valorizzazione della via storica, per sviluppare progettualità intorno a questo prezioso patrimonio. La “Via dei Cippi”, attraversando tre Regioni (Lazio, Abruzzo e Marche), potrebbe diventare un importante volano per i circuiti turistici locali e contribuire al rilancio economico dell’area collinare pontina. La Provincia intende costituire una Cabina di Regia per coordinare i Comuni interessati e promuovere una rete intorno al cammino, coinvolgendo pubblico e privato nella costruzione di un itinerario rappresentativo della storia e delle tradizioni locali. Questa iniziativa potrebbe favorire lo sviluppo di un turismo lento, enogastronomico e di nicchia, con benefici per l’economia locale e nuove prospettive per le realtà circostanti. La Cabina di Regia rappresenterebbe il primo passo verso l’obiettivo di far diventare la “Via dei Cippi” un cammino noto e attrattivo dal punto di vista turistico ed economico.