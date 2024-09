Provincia, si chiudono “I Giorni dell’Appia”: parla Stefanelli

La conclusione dei “I Giorni dell’Appia” e la celebrazione dell’Appia day, rappresentano una domenica ricca di iniziative lungo il percorso della Via Appia pontina, promossa dalla Provincia di Latina in collaborazione con vari Comuni e Enti. Questa manifestazione fa parte del progetto a sostegno della candidatura del sito “Via Appia. Regina Viarum” a Patrimonio Unesco. È intervenuto sul tema il presidente della provincia, Gerardo Stefanelli:“Con questo weekend interamente dedicato all’Appia e al suo variegato patrimonio abbiamo voluto dare un esempio di sinergia tra le Istituzioni e promuovere quel modello di governance territoriale che ci siamo prefissati come Provincia al momento della costituzione della Cabina di Regia.

È stato affascinante ripercorrere i siti dell’Appia Antica, partecipare a questo fermento culturale che il riconoscimento Unesco ha attivato e soprattutto riconoscere nella regina delle vie quel collante prezioso di cui una Provincia così ampia aveva bisogno per riconoscersi unita da una storia millenaria e potente, che l’attraversa, la mette in comunicazione e valorizza tempi e luoghi diversi.”

“Ci aspetta ora un nuovo impegno, quello che abbiamo preso con Ministero e con l’Unesco, di valorizzare, tutelare e promuovere la Bellezza che ci circonda.

A tal proposito, la prossima settimana incontreremo il Ministero e insieme discuteremo delle prossime azioni da mettere in campo perché il nostro impegno non è ancora esaurito ed è forte la volontà di creare nuove vie di sviluppo a questo ambizioso progetto che ci ha unito.”