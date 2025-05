Provincia, sicurezza in mare: nuova ordinanza per la stagione balneare

È entrata in vigore lo scorso 30 aprile la nuova ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025, firmata dal Capo del Circondario Marittimo di Terracina. Il provvedimento, valido per tutto il litorale pontino, introduce importanti novità in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di uniformare a livello nazionale le misure a tutela della vita umana in mare.

La novità più significativa è l’obbligatorietà, tra il terzo sabato di maggio e la terza domenica di settembre, dell’attivazione di postazioni dedicate al servizio di salvamento su tutte le spiagge. Una scelta che punta a garantire standard omogenei in termini di sicurezza della balneazione, in linea con le direttive ministeriali.

L’ordinanza introduce anche un nuovo sistema di bandiere segnaletiche basato sugli standard internazionali ISO 20712, per una comunicazione più chiara e immediata, anche verso i turisti stranieri. Tre i colori previsti:

Verde: condizioni favorevoli e servizio attivo;

Gialla: servizio attivo ma condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di salvamento attivo.

La Guardia Costiera raccomanda inoltre massima prudenza, invitando a non avventurarsi in zone isolate e a rispettare tutte le normative in vigore. Per chi va in mare, è fondamentale verificare l’efficienza dell’imbarcazione e delle dotazioni di sicurezza, controllare il meteo e avere con sé un cellulare carico.