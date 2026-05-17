Provinciali, Fratelli d’Italia presenta la lista: “Squadra competitiva e radicata sul territorio”

Fratelli d’Italia ufficializza la propria lista di candidati al Consiglio Provinciale di Latina in vista delle prossime elezioni provinciali. Una squadra composta da amministratori locali e rappresentanti del territorio, con esponenti provenienti da diversi comuni della provincia pontina.

A presentare la lista è stato il senatore Nicola Calandrini, presidente della federazione provinciale del partito.

“Presentiamo una lista fortemente competitiva, composta da candidati radicati nei rispettivi territori e capaci di rappresentare al meglio le esigenze delle comunità locali. È una squadra che garantisce una copertura capillare dell’intera provincia di Latina, da nord a sud, e nella quale ogni candidato avrà la possibilità concreta di raggiungere l’obiettivo dell’elezione in Consiglio provinciale”, ha dichiarato Calandrini.

Nel corso della presentazione, il senatore ha inoltre ringraziato i vertici regionali e provinciali del partito per il lavoro svolto nella fase preparatoria della campagna elettorale, citando tra gli altri l’europarlamentare Nicola Procaccini, il coordinatore regionale Paolo Trancassini, gli assessori regionali Giancarlo Righini ed Elena Palazzo e i consiglieri regionali Vittorio Sambucci ed Emanuela Zappone.

“Adesso saremo tutti in campo per raccogliere consenso tra i consiglieri comunali della provincia, con l’auspicio che questa possa essere l’ultima elezione provinciale celebrata con le modalità previste dalla legge Delrio”, ha concluso Calandrini.

Questi i candidati della lista di Fratelli d’Italia per il Consiglio Provinciale di Latina:

* Patrizia Cioeta (Rocca Massima)

* Pierluigi Di Cori (Cisterna di Latina)

* Tommaso Grossi (Campodimele)

* Francesco Larocca (Minturno)

* Alice Lazzarini (Sonnino)

* Laura Mirabella (Monte San Biagio)

* Loreto Polidoro (Maenza)

* Alessandro Porzi (Latina)

* Renzo Scalco (Latina)

* Germana Silvi (Cori)

* Annamaria Speranza (Terracina)

* Pierluigi Torelli (Sermoneta)