Provinciali, Sambucci:”Il centrodestra si conferma guida dei territori”

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i neo consiglieri provinciali eletti e congratularmi con i candidati che hanno contribuito, con il loro impegno, a questo importante appuntamento democratico che ha visto una partecipazione altissima da parte degli amministratori del territorio”. Sono queste le parole di Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, al margine dei risultati delle nuove elezioni provinciali che hanno visto trionfare, trascinato dal partito di Forza Italia, il centrodestra.

“Il risultato conseguito da Fratelli d’Italia – continua – rappresenta un motivo di grande soddisfazione. Con quattro consiglieri eletti e circa il 30% dei voti ponderati, il nostro partito conferma una presenza forte e radicata nella provincia di Latina, contribuendo in maniera determinante all’affermazione di un centrodestra unito che supera il 70% dei consensi e conquista nove seggi su dodici nell’assemblea provinciale. Si tratta di un dato politico estremamente significativo che certifica il consolidamento del lavoro svolto negli anni dagli amministratori, dai dirigenti e dai militanti sui territori. La qualità delle candidature e la performance ottenuta dai nostri rappresentanti dimostrano l’esistenza di un radicamento amministrativo solido, capace di interpretare le esigenze delle comunità locali e di trasformarle in consenso e rappresentanza. Un motivo di particolare orgoglio personale è rappresentato dall’elezione di Pier Luigi Di Cori, consigliere comunale di Cisterna, che entra per la prima volta nel Consiglio Provinciale al termine di una prova elettorale di assoluto rilievo. Il consenso raccolto da Di Cori in tutte le fasce dei Comuni chiamati al voto testimonia la forza di una proposta riconosciuta ben oltre i confini della propria realtà territoriale”.

“Quello ottenuto da Pier Luigi –conclude – è uno straordinario risultato che nasce da un grande lavoro di squadra, costruito nel tempo attraverso una rete capillare di rapporti, amministratori e rappresentanti istituzionali che hanno creduto in un progetto politico condiviso e per questo voglio ringraziare tutti per la fiducia accordata. È la dimostrazione concreta di quanto il gioco di squadra, la collaborazione tra territori e la capacità di fare sintesi rappresentino oggi la vera forza del centrodestra. A Cisterna, in particolare, questo risultato assume un significato ancora più importante. Auspico che l’elezione di Pier Luigi Di Cori possa rappresentare anche l’inizio di un percorso che dovrà necessariamente vedere il centrodestra compatto e coeso. I numeri emersi da questa consultazione certificano infatti che esiste un’alternativa credibile e concreta all’attuale governo cittadino e che il lavoro svolto finora va nella direzione giusta. La bontà del progetto condiviso viene confermata dai fatti. Per questo motivo occorre proseguire con determinazione lungo questa strada, rafforzando l’unità e la collaborazione tra tutte le forze del centrodestra. I cittadini chiedono serietà, visione e capacità di costruire il futuro del territorio. Al contrario, il tempo delle ambiguità, delle divisioni e dei vecchi tentativi di disturbo appare definitivamente superato e non trova più spazio né appeal tra quanti intendono impegnarsi sinceramente per una proposta politica orientata alla crescita della città e della provincia, piuttosto che alla tutela di riconoscimenti personali. A tutti gli eletti rinnovo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno rappresentare al meglio le comunità locali e contribuire allo sviluppo dell’intero territorio pontino”.