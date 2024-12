Provoca un incidente con feriti, positiva ad alcol e droghe

Aveva tamponato l’auto che la precedeva, finendo poi nel canale adiacente su via Terracina, a San Felice Circeo. L’incidente, avvenuto lo scorso 14 novembre, ha portato oggi alla denuncia della donna che lo ha provocato, risultata positiva sia ad alcol che a sostanze stupefacenti. Per questo è stata denunciata in stato di libertà e la sua patente è stata ritirata per essere inviata alla Prefettura per la successiva sospensione.

Nel giorno dell’incidente sul posto erano intervenuti gli uomini della Polizia Locale di San Felice Circeo erano intervenuti così come i soccorsi del 118, con due ambulanze e un’automedica, poiché entrambi i conducenti coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso di Terracina per le cure necessarie.