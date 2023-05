Public Service Manager, la proposta della candidata consigliera Macale

Ha presentato la figura innovativa manageriale del Public Service Manager nell’incontro con la cittadinanza Maria Sole Macale, candidata consigliera comunale per la lista Fratelli d’Italia.

Una proposta davvero innovativa per la gestione amministrativa del Comune di Latina, che potrebbe portare alla realizzazione del programma elettorale con indubbi vantaggi verso cittadini e imprese presenti sul territorio comunale sia in termini di incremento della qualità dei servizi erogati dall’Ente, che in termini di ottimizzazione dei costi gestionali dello stesso. La dott.ssa Macale ha sottolineato:

“Non si risana l’amministrazione solo risparmiando, ma anche investendo strategicamente nel ricambio generazionale, nelle tecnologie e nelle nuove professioni che consentiranno di gestire con efficacia i servizi erogati, rendendo l’amministrazione più agile e vicina al cittadino.”

La Macale successivamente ha ben spiegato come il Public Service Manager è in grado di gestire i dati comunali, sfruttare le opportunità che offre il PNRR per il rilancio dei Comuni, fino all’impiego dell’ Intelligenza Artificiale (AI) per poter orientare l’indirizzo politico ad un approccio DDDM (Data Driven Decision Making) , per il rilancio della città attraverso degli investimenti orientati da dati oggettivi ottenuti grazie allo sfruttamento di IA capace di individuarne le criticità e le opportunità.

Nel suo intervento, la candidata sindaco Matilde Celentano ha sottolineato la “freschezza” della proposta avanzata dalla più giovane candidata laureata e per la prima volta impegnata alla corsa per l’elezione al consiglio comunale, trovando tanti spunti di riflessione e la possibilità al caso di applicarla al comune di Latina in caso di vittoria

Nell’incontro è intervenuto l’arch. Giancarlo Asilo, manager di comprovata esperienza nella gestione di servizi pubblici testimoniando la propria molteplice esperienza in diversi capoluoghi d’Italia tra i quali Roma, Milano, Verona, Trento, Parma, Prato e Siena. Asilo ha descritto in dettaglio la sua esperienza e i tanti vantaggi che ne potrebbero derivare all’amministrazione comunale di Latina.