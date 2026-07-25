Pugilato sotto le stelle a Latina: stasera il ring in Piazza del Popolo

Una notte di boxe nel cuore della città. Stasera sera Piazza del Popolo ospiterà “Pugilato sotto le stelle”, la riunione internazionale organizzata dalla Boxe Latina nell’ambito della rassegna estiva Basket in Piazza.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 in via Diaz, davanti alla libreria Feltrinelli, dove verrà allestito il ring che farà da cornice a una serata dedicata alla noble art. L’evento è realizzato in collaborazione con Boxing Lazio e Opes – Comitato Provinciale di Latina.

Il programma prevede 15 incontri dilettantistici e un match professionistico che rappresenterà il momento clou della manifestazione. A contendersi la vittoria saranno Ahmed Boughriba, portacolori della Warrior Gym di Cisterna, e il pugile croato Maderic Matija, protagonisti dell’unico incontro professionistico della serata.

A rappresentare la Boxe Latina saliranno sul ring Emanuel Basso e Guglielmo Morelli, in un cartellone che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Saranno infatti presenti numerose società sportive, tra cui Boxe Anagni, Sparta Pugilato, Co.Na. Boxe, Il Gladiatore Boxe Academy, Phoenix Gym, Firenzuola Boxing Team, Boxing Club Castellammare, Abis Boxing Team, Full Kontact Latina, TSL Boxing Team, Monteverde Boxe, Fiamme Oro, Accademia dello Sport e New Universal.

Una serata che promette spettacolo, agonismo e grande partecipazione, portando ancora una volta lo sport nel centro cittadino e arricchendo il programma degli eventi estivi del Basket in Piazza.