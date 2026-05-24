Pugni e schiaffi alla moglie: arrestato un 40enne indiano a Fondi

Un cittadino indiano di 40 anni, residente a Fondi e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per aver picchiato la moglie.

I fatti risalgono al 16 maggio scorso, quando i militari dell’Arma erano intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che, al culmine di una discussione avvenuta per futili motivi, aveva aggredito la moglie con pugni e schiaffi, provocandole delle lievi lesioni.

Inizialmente era stato semplicemente denunciato e allontanato dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento alla donna. Poi, non avendo la possibilità di recarsi in un idoneo a domicilio, ubicato ad almeno un chilometro di distanza, i carabinieri hanno optato per la carcerazione.