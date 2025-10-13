Puliamo il Mondo, raccolti a Latina quasi 400kg di rifiuti

Si è conclusa la due giorni di “Puliamo il Mondo – Chi lo ama lo protegge – 10 ed 11 ottobre 2025. Un risultato notevole quello raggiunto da tutti i partecipanti all’evento che hanno raccolto ben 379 kg di rifiuti abbandonati, di cui 213 di multilaterale e 166 di secco. Aderendo in pieno ai temi scelti per questa edizione “Rifiuti in Quota e Marin Litter (rifiuti marini)”. La prima mattinata si è svolta sulla spiaggia di Latina, da Capoportiere a Rio Martino, in compagnia degli studenti di Echo-Schools, con i volontari di Plastic Free Latina, del PUAM e naturalmente del Circolo Arcobaleno Legambiente Latina. Grazie anche al contributo determinante degli ispettori ambientali di ABC Latina presenti in entrambe le giornate. La manifestazione si è aperta con l’intervento dell’Assessore all’ambiente del comune di Latina Franco Addonizio, che ringraziamo per l’impegno e la collaborazione per questa 2 giorni di Puliamo il Mondo. Erano presenti circa 400 studenti ed insegnanti degli istituti: IC Emma Castelnuovo – plesso Mellacina Vallin, IC Tasso Plesso Piccaro Secondaria Primo Grado, Liceo Statale A. Manzoni, Liceo Classico Dante Alighieri, IC Alessandro Volta, IIS G. Marconi. Grazie a loro, ed a tutti i volontari, sono stati raccolti sul litorale di Latina (Capoportiere/Rio Martino) 260 Kg di rifiuti abbandonati di cui 170 di multimateriale e 90 di secco, più i rifiuti inerti. E’ stata anche bonificata una piccola discarica abusiva sulla duna di Capoportiere dove erano stati abbandonati materiali di risulta.

Circolo Arcobaleno Pontino Legambiente APS La seconda giornata si è svolta presso il Canale delle Acque Medie in località Pantanaccio nei pressi del Ponte delle Comete dove è stata effettuata l’importante pulizia degli argini che serve a far si che i rifiuti abbandonati non arrivino al mare. Nel dettaglio sono stati raccolti 119 kg di rifiuti abbandonati di cui 76 di secco e 43 di multilaterale. La nostra attenzione si è focalizzata sui marine litter. I “marine litter” sono tutti i rifiuti che non appartengono al mare, ma vi vengono abbandonati o trasportati. Le fonti di questi rifiuti includono scarichi, fiumi, canali, vento, acque piovane e il turismo marittimo.

I “marine litter” rappresentano un danno significativo per gli ecosistemi e la fauna marina, causando contaminazione ed altri problemi. Attenzione particolare (con una raccolta specifica) è stata data al rifiuto più frequente ritrovato sulle spiagge: i mozziconi di sigaretta. Il nostro Circolo vuole ringraziare di cuore il Comitato Parco Urbano delle Acque Medie, il Comune di Latina ed in particolare l’Assessore Franco Addonizio e la Dottoressa Elisabetta Alfarano referente EchoSchools per il Comune di Latina, le ragazze ed i ragazzi del progetto Echo-School ed i loro docenti, i volontari di Plastic Free e l’Azienda Speciale Pubblica ABC e tutti i cittadini volontari che hanno partecipato.