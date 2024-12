Pulizie in Comune a Latina, dal sindaco le garanzie per i lavoratori

“Il servizio di pulizia continuerà senza interruzioni, e i posti di lavoro saranno salvaguardati.” Con queste parole il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha rassicurato i rappresentanti del Sindacato Clas, durante un incontro richiesto dal Segretario generale Davide Favero.

La riunione si è svolta in un clima costruttivo, alla presenza del direttore generale del Comune, Agostino Marcheselli, e delle rappresentanze sindacali. “Abbiamo accolto con attenzione le preoccupazioni espresse dal sindacato e garantiamo che il servizio sarà prorogato fino alla conclusione della nuova gara d’appalto,” ha dichiarato il sindaco.

Il Segretario generale del Sindacato Clas, Davide Favero, ha accolto positivamente le rassicurazioni, pur sottolineando l’importanza di una gestione attenta: “Siamo fortemente preoccupati per l’imminente scadenza dell’appalto e per le ricadute sui lavoratori. Tuttavia, apprezziamo l’impegno del sindaco nel garantire la continuità del servizio.”

Favero ha anche avanzato una proposta per il futuro: “Abbiamo chiesto al Comune di valutare l’assunzione diretta degli addetti ai servizi di pulizia. Sarebbe un segnale importante per la stabilità occupazionale.”

L’amministrazione ha inoltre confermato che non ci saranno riduzioni dei servizi, inclusi quelli per i centri anziani. “Un ringraziamento al sindaco Celentano per la disponibilità e l’attenzione dimostrata verso i lavoratori,” ha concluso Favero.