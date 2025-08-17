Puntini Fest 2025: quindici giorni di teatro, libri e divertimento in provincia

Parte domani, a Bassiano, la nuova edizione di Puntini Fest, il festival estivo che anima cinque comuni della provincia di Latina. Fino al 31 agosto, il pubblico potrà assistere a 32 spettacoli teatrali, partecipare a laboratori creativi, letture e giochi, in un programma pensato per tutte le età.
L’edizione 2025 toccherà anche Priverno, Cori, Norma e Sezze, offrendo giornate ricche di eventi culturali e momenti di intrattenimento.
Tutti i dettagli e il calendario completo degli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale: www.matutateatro.it.
Un’occasione imperdibile per immergersi nel teatro, nella letteratura e nel divertimento, tra le bellezze dei borghi laziali.