Puntini Fest fa tappa a Norma, appuntamento da domani fino a domenica

Prosegue l’appuntamento con Puntini Fest, il festival teatrale interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, ideato e organizzato da Matutateatro, in provincia di Latina, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura.

In totale 24 spettacoli teatrali selezionati tra le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi che si alterneranno in piazze, parchi, cortili di quattro comuni dell’area collinare interna della provincia di Latina, nel territorio dei Monti Lepini: Bassiano, Norma, Priverno e Sezze.

Dopo la tappa che termina oggi tra l’entusiasmo di Bassiano, l’allegra e colorata invasione di Puntini prosegue il prossimo fine settimana a Norma, la “terrazza dei Monti Lepini”, come è stato ribattezzato il paese grazie alla splendida veduta che si può godere dall’alto della rupe su cui sorge.

Anche qui si terranno spettacoli teatrali, laboratori creativi, giochi e letture dedicati a bambini e ragazzi.

IL PROGRAMMA

La tappa di Norma si terrà da domani fino al 25 agosto e tutti gli appuntamenti si terranno presso i Giardini Pubblici Annibale Felici.

Si comincia domani dalle 17.30 con l’apertura della Libreria del festival, una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, che sarà presente in tutte le tappe del festival. Accanto ad essa si terranno laboratori creativi, letture e tante altre attività mentre alle ore 19 si terrà lo spettacolo “Il Cartastorie: un principe piccolo piccolo” della compagnia Teatrop, che vede protagonista Maestro Carta, un signore silenzioso e molto abile, che con la carta inscenerà manualmente le avventure che il Principe piccolo piccolo vorrà raccontare. Alle ore 21 sarà la volta di “Underneath”, del centro IAC. Con un viaggio musicale e portando in scena una forma contemporanea di teatro delle ombre con l’animazione analogica sulla lavagna luminosa, lo spettacolo racconta storie ispirate ai paesaggi del mondo, alle specie animali in pericolo di estinzione, evocando le loro fragilità e invitando il pubblico a riflettere sul rapporto dell’uomo con la madre Terra.

Sabato 24 agosto, dopo i laboratori del pomeriggio, alle ore 19 si terrà lo spettacolo “Che rabbia!”, di Matutateatro, dedicato alle emozioni dei più piccoli, mentre alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Il brutto brutto anatroccolo” della compagnia Proscenio Teatro. Lo spettacolo, giocato tra attori, pupazzi e coinvolgimento diretto del pubblico, reinventa la nota fiaba danese del brutto anatroccolo la cui metafora appare più attuale che mai, riscrivendola completamente, al punto di crearne una nuova. Un racconto dove è possibile divertirsi, identificarsi e partecipare, per vivere insieme una bella e significativa storia.

Domenica 25 agosto alle ore 19 si terrà lo spettacolo “La festa dei colori” di Opera Prima Teatro, e alle ore 21 sarà la volta di Giuseppe Pestillo che porterà in scena “C’era una volta un’isola”, una particolare versione de “La Tempesta” di Shakespeare, giocata e interpretata insieme al giovane pubblico.

Puntini Fest proseguirà poi dal 27 al 29 agosto presso il Parco di San Martino a Priverno e dal 30 agosto al 1 settembre nel centro storico di Sezze.

Biglietto d’ingresso agli spettacoli teatrali € 3. Ingresso libero a tutti gli altri eventi.

Prenotazione obbligatoria (anche Whatsapp) ai numeri 3286115020 – 3291099630.